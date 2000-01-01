Семёнов Николай
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти02.05.1863
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Исаев Кузнецов Семён
Мать: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1863
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
05.05.1863
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя