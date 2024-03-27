Мадина Тормакеляй Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадина Тормакеляй Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1885

Сын: Низаметдинов Имадутдин

Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Низаметдинов Садутдин

Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1888

Дочь: (Низаметдинова) Бибифатиха

Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1892

Сын: Низаметдинов Абдулгани Мельник

Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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