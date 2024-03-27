Мадина Тормакеляй Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1885
Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк
Рождение ребёнка
13.09.1886
Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк
Рождение ребёнка
23.01.1888
Дочь: (Низаметдинова) Бибифатиха
Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк
Рождение ребёнка
05.05.1892
Сын: Низаметдинов Абдулгани Мельник
Отец ребёнка: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк
Смерть
Неизвестно