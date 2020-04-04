Волкова (Патрикеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1937
Дата смерти04.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937
Отец: Патрикеев Сергей
Мать: Патрикеева Наталья
Рождение ребёнка
25.02.1961
Дочь: Аборина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
09.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Иван
Смерть
04.04.2020