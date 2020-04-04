Волкова (Патрикеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Патрикеева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1937

Дата смерти

04.04.2020

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937

Отец: Патрикеев Сергей

Мать: Патрикеева Наталья

Рождение ребёнка
25.02.1961

Дочь: Аборина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Рождение ребёнка
09.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван

Смерть
04.04.2020
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