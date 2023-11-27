Панихидин Селефон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панихидин Селефон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панихидин Иван

Мать: Панихидина Анна Терентьевна

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