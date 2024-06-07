Пелагея Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти06.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Антипина) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Рождение ребёнка
29.04.1861
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
16.06.1862
Дочь: (Антипина) Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
05.10.1863
Дочь: (Антипина) Праскева Иванова
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
10.09.1866
Сын: Антипин Константин Иванов
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
16.10.1867
Дочь: (Антипина) Клеопатра Иванова
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
03.02.1873
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
17.07.1874
Дочь: (Антипина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев
Михайловская
Смерть
06.02.1875
Михайловская