Пелагея Трофимова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

06.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Антипина) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Антипин Василий Иванов

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Рождение ребёнка
29.04.1861

Сын: Антипин Николай Иванов

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
16.06.1862

Дочь: (Антипина) Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
05.10.1863

Дочь: (Антипина) Праскева Иванова

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
10.09.1866

Сын: Антипин Константин Иванов

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
16.10.1867

Дочь: (Антипина) Клеопатра Иванова

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
03.02.1873

Сын: Антипин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
17.07.1874

Дочь: (Антипина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Антипин Иван Васильев

Михайловская
Смерть
06.02.1875
Михайловская

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