Кресальный Андрей Иокамов 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Андрей Иокамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кресальный Иокам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресальная (Валковая) Ксения Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Андрущенко (Кресальная) Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Кресальная Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кресальный Мусий Андреевич

Мать ребёнка: Кресальная (Валковая) Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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