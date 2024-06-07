Кресальный Андрей Иокамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кресальный Иокам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Андрущенко (Кресальная) Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Кресальная Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кресальный Мусий Андреевич
Мать ребёнка: Кресальная (Валковая) Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно