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Салтыков Геннадий Афонасьевич

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Место рождения

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

Дата рождения

14.01.1937

Дата смерти

20.03.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937

Отец: Салтыков Афонасий

Мать: не указана

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Реж, Режевской, Свердловская область
Смерть
20.03.2024
Реж, Режевской, Свердловская область

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