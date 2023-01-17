Копенкин Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копенкин Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1959

Отец: Копенкин Анатолий Михайлович

Мать: Копенкина Юлия Алексеевна

Бракосочетание
25.06.1983

Жена: Копенкина Ольга Ивановна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Заставная Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Копенкина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1992

Дочь: Копенкина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Копенкина Ольга Ивановна

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