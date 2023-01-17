Копенкин Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1959
Бракосочетание
25.06.1983
Жена: Копенкина Ольга Ивановна
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Заставная Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Копенкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1992
Дочь: Копенкина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Копенкина Ольга Ивановна