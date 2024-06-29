Кулина Акулина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулина Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Канашевич Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Канашевич Иван

Предположительно, деревня Пупеличи (Кринички) Борисовского района Минской области. Во всяком случае, бабушка Христина указывала на эту деревню. а
Смерть
Неизвестно

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