Кулина Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Канашевич Иван
Предположительно, деревня Пупеличи (Кринички) Борисовского района Минской области. Во всяком случае, бабушка Христина указывала на эту деревню. а
Смерть
Неизвестно