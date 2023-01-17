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Фадеев Алексий Козьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фадеева Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фадеева Параскева Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1879

Дочь: Генералова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фадеева Любовь Ивановна

Еремеево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.?.1879

Дочь: Фадеева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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