Фадеев Алексий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Фадеева Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Фадеева Параскева Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1879
Дочь: Генералова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фадеева Любовь Ивановна
Еремеево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.?.1879
Дочь: Фадеева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно