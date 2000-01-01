Самороков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самороков Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Самороков Пётр

Мать: Саморокова Парасковья

Смерть
1797
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