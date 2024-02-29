Афанаскина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
17.01.1905
Сын: Афанаскин Кирилл Федосеевич
Отец ребёнка: Афанаскин Феодосий Семенович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Афанаскин Георгий Феодосьевич
Отец ребёнка: Афанаскин Феодосий Семенович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.02.1918
Сын: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Афанаскин Феодосий Семенович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно