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Афанаскина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1905

Сын: Афанаскин Кирилл Федосеевич

Отец ребёнка: Афанаскин Феодосий Семенович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
До 1905

Муж: Афанаскин Феодосий Семенович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Афанаскин Георгий Феодосьевич

Отец ребёнка: Афанаскин Феодосий Семенович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.02.1918

Сын: Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Афанаскин Феодосий Семенович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
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