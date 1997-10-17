Карцева (Сироткина (Пуженкова)) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева (Сироткина (Пуженкова)) Татьяна Николаевна

Место рождения

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

30.12.1914

Дата смерти

17.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1914

Отец: Сироткин Николай Евстафьевич

Мать: Сироткина Любовь Ивановна

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1934

Дочь: Малова Валентина Аполиэктовна

Отец ребёнка: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.05.1937

Дочь: Смирнова Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Карцев Леонид

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пуженков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пуженков Василий Федорович

Рождение ребёнка
02.08.1958

Сын: Пуженков Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Пуженков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуженков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Леонид

Развод
Неизвестно

Муж: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
кем только не работала (но в основном не работала, в войну не работала совсем), в пекарне, вахтером
Смерть
17.10.1997
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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