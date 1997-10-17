Карцева (Сироткина (Пуженкова)) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1914
Дата смерти17.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1914
Рождение ребёнка
27.05.1934
Рождение ребёнка
18.05.1937
Дочь: Смирнова Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Карцев Леонид
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пуженков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пуженков Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1958
Сын: Пуженков Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Пуженков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карцев Леонид
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кем только не работала (но в основном не работала, в войну не работала совсем), в пекарне, вахтером
Смерть
17.10.1997
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно