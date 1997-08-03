Иванов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1950
Дата смерти03.08.1997
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.08.1997
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Южное кладбище