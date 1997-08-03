Иванов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Анатолий Иванович

Иванов Анатолий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1950

Дата смерти

03.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.08.1997
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Южное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close