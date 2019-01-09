Лукьянов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Анатолий Иванович

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

07.05.1930

Дата смерти

09.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1930
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957
Венгрия
Место жительства
С 1968
Чехословакия
Смерть
09.01.2019
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2019
Москва, город федерального значения Москва
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