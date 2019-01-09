Лукьянов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1930
Дата смерти09.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930
Место жительства
С 1948
Место жительства
С 1957
Венгрия
Место жительства
С 1968
Чехословакия
Смерть
09.01.2019
Место жительства
По 2019