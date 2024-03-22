Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

21.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1989

Отец: не указан

Мать: Марина Викторовна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович

Мать ребёнка: Бокова Екатерина

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Антоновна

Мать ребёнка: Бокова Екатерина

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
ведущий
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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