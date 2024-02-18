Крюкова Дарья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Дарья Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Крюков Петр Семенович

Отец ребёнка: не указан

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Крюкова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1267, стр. 63
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Крюкова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Крюков Демид Семенович

Отец ребёнка: не указан

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Смерть
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253

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