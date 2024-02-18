Крюкова Дарья Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Отец ребёнка: не указан
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Крюкова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: не указан
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1267, стр. 63
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Крюкова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: не указан
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Отец ребёнка: не указан
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Смерть
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253