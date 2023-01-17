Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Васильев

Григорий Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Василий Иванов

Мать: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матрёна Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Жарин Леонтий Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Петрова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Петрова

Смерть
1838
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close