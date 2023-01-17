Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Василий Иванов
Мать: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матрёна Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Мавра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Петрова
Смерть
1838
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан