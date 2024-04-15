Федорков Алексей Митрофанович
Место рожденияАлександровка Добринский район Липецкая область
Дата рождения11.03.1886
Дата смерти06.03.1917
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1886
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна
Рождение ребёнка
24.12.1909
Сын: Федорков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Федорков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1914
Дочь: (Федоркова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1915
Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Федорков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна
Смерть
06.03.1917
Причина смерти: Умер от ран в Первой мировой войне
Похороны
Неизвестно