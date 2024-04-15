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Федорков Алексей Митрофанович

Место рождения

Александровка Добринский район Липецкая область

Дата рождения

11.03.1886

Дата смерти

06.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1886

Отец: Федорков Митрофан Иванович

Мать: (Федоркова) Надежда Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: (Федоркова) София Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федоркова) София Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Федорков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна

Рождение ребёнка
24.12.1909

Сын: Федорков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Федорков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна

Рождение ребёнка
25.02.1914

Дочь: (Федоркова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Федорков Фирс Алексеевич

Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Федорков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: (Федоркова) София Михайловна

Смерть
06.03.1917
Причина смерти: Умер от ран в Первой мировой войне
Похороны
Неизвестно

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