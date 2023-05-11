Николаева Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1978

Отец: Егоров Владимир Николаевич

Мать: Егорова Нина Васильевна

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