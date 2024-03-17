Астафьев Елисей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Елисей Григорьев

Место рождения

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Астафьев Григорий Антипов

Мать: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1847

Жена: Астафьева Анна Платонова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Астафьева) Ольга Елисеева

Мать ребёнка: Астафьева Анна Платонова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Астафьева) Мария Елисеева

Мать ребёнка: Астафьева Анна Платонова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 1855
рекрут
Смерть
Неизвестно

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