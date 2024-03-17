Астафьев Елисей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Астафьев Григорий Антипов
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Жена: Астафьева Анна Платонова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Астафьева) Ольга Елисеева
Мать ребёнка: Астафьева Анна Платонова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Астафьева) Мария Елисеева
Мать ребёнка: Астафьева Анна Платонова
Военная служба
С 1855
рекрут
Смерть
Неизвестно