Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Иван Антонов
Мать: Ефросиния Андреевна
Ист.: Ревизские сказки по 6 ревизии за 1813 (ЦГА г.Москвы Ф.51 Оп.8 Д.20)
Бракосочетание
Около 1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Лоскутов Максим Никитович
Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Лоскутов Афанасий Никитович
Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна
Рождение ребёнка
20.08.1829 ст.
Сын: Лоскутов Андрей Никитович
Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Лоскутов Гавриил Никитович
Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Лоскутов Никита Никитович
Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.
Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна
Смерть
Неизвестно