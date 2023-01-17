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Никита Иванович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Иван Антонов

Мать: Ефросиния Андреевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 ревизии за 1813 (ЦГА г.Москвы Ф.51 Оп.8 Д.20)
Бракосочетание
Около 1820 ст.

Жена: Аграфена Карповна или Корнеевна

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Лоскутов Максим Никитович

Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Лоскутов Афанасий Никитович

Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1829 ст.

Сын: Лоскутов Андрей Никитович

Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Лоскутов Гавриил Никитович

Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Лоскутов Никита Никитович

Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна

Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.

Сын: Лоскутов Яков Никитович

Мать ребёнка: Аграфена Карповна или Корнеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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