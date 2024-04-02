Кошмуратов Орозмат Ергешовичь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Мать: Майра
Рождение ребёнка
29.12.1997
Сын: Ергешов Елбек Орозматовичь
Мать ребёнка: Айдаралиева Батма Маматкурбановна
Рождение ребёнка
23.07.2000
Дочь: Ергешова Нурзида Орозматовна
Мать ребёнка: Айдаралиева Батма Маматкурбановна
Рождение ребёнка
18.03.2002
Сын: Ергешов Жедигер
Мать ребёнка: Айдаралиева Батма Маматкурбановна
Бракосочетание
Неизвестно