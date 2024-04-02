Кошмуратов Орозмат Ергешовичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмуратов Орозмат Ергешовичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Мать: Майра

Рождение ребёнка
29.12.1997

Сын: Ергешов Елбек Орозматовичь

Мать ребёнка: Айдаралиева Батма Маматкурбановна

Рождение ребёнка
23.07.2000

Дочь: Ергешова Нурзида Орозматовна

Мать ребёнка: Айдаралиева Батма Маматкурбановна

Рождение ребёнка
18.03.2002

Сын: Ергешов Жедигер

Мать ребёнка: Айдаралиева Батма Маматкурбановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдаралиева Батма Маматкурбановна

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