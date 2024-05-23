Бейшеналиева Бактыбала Райымжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейшеналиева Бактыбала Райымжановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1555

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1555

Отец: Райымжан

Мать: Султанкулова Несип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Бейшеналиева Алтынай Бактыбековна

Отец ребёнка: Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович

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