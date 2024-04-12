Куриленко (Прохоровская) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко (Прохоровская) Раиса Дмитриевна

Место рождения

Малобрагино, Шегарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

26.05.1952

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1952

Отец: Прохоровский Дмитрий Иванович

Мать: Прохоровская Степанида Парфирьевна

Малобрагино, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1971

Дочь: Федина Елена Александровна

Отец ребёнка: Суворов Александр неизвестно

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1975

Муж: Куриленко Анатолий Константинович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куриленко Анатолий Константинович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Александр неизвестно

Смерть
1982
Томск, город Томск, Томская область
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