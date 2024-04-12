Куриленко (Прохоровская) Раиса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1952
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1952
Рождение ребёнка
07.05.1971
Дочь: Федина Елена Александровна
Отец ребёнка: Суворов Александр неизвестно
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
12.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куриленко Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982