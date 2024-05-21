Морозова (Пугачёва) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
01.11.2016
Рождение ребёнка
03.05.2018
Дочь: Морозова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Морозов Юрий Викторович
Рождение ребёнка
27.07.2021
Отец ребёнка: Морозов Юрий Викторович