Морозова (Пугачёва) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Пугачёва) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986

Отец: Пугачёв Александр Евгеньевич

Мать: Пугачёва Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
01.11.2016

Муж: Морозов Юрий Викторович

Рождение ребёнка
03.05.2018

Дочь: Морозова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Морозов Юрий Викторович

Рождение ребёнка
27.07.2021

Сын: Морозов Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Морозов Юрий Викторович

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