Ульяна Карпова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Карп Филипов (Ич)
Мать: Маланья Михайлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Иван Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Павлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Авдотья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Павлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Павлов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно