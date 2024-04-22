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Ульяна Карпова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Карп Филипов (Ич)

Мать: Маланья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Иван Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Павлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Авдотья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Павлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Павлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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