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Иван Никонов

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Никон Естафьев

Мать: Евдокия Васильева

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Данилова

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Наталья Данилова

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Наталья Данилова

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евфимья Иванова

Мать ребёнка: Наталья Данилова

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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