Иван Никонов
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Никон Естафьев
Мать: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Данилова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Наталья Данилова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Наталья Данилова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евфимья Иванова
Мать ребёнка: Наталья Данилова
Смерть
Неизвестно