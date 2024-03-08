Коробкин Ефим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринько (Коробкина) Антонина
Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Коробкина) Анна
Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробкин Александр
Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробкин Фёдор
Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно