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Коробкин Ефим

Место рождения

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринько (Коробкина) Антонина

Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Коробкина) Анна

Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Александр

Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Фёдор

Мать ребёнка: Коробкина (Якименко) Мария

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина (Якименко) Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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