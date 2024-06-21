Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дурасов Иван Федорович

Мать: Дурасова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
1788

Муж: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шельпякова Ефимья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шельпякова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шельпякова) Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шельпяков Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шельпяков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шельпяков Лукьян Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шельпяков Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шельпякова Федора Тимофеевна

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шельпяков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Смерть
Неизвестно

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