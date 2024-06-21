Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Дурасов Иван Федорович
Мать: Дурасова Агафья Петровна
Дочь: Шельпякова Ефимья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Дочь: Шельпякова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Дочь: (Шельпякова) Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Сын: Шельпяков Пётр Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Сын: Шельпяков Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Сын: Шельпяков Лукьян Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Сын: Шельпяков Осип Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Дочь: Шельпякова Федора Тимофеевна
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович
Сын: Шельпяков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей Иванович