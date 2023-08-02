Есенова (Тулатова) Хаджихан Сурхавона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Тулатова) Хаджихан Сурхавона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Тулатов Сурхау

Мать: не указана

Дата рождения
Рождение ребёнка
01.01.1799

Сын: Есенов Габис Батырсаевич

Отец ребёнка: Есенов Батырса Галаович

Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаликова Хаджикыз

Отец ребёнка: Есенов Батырса Галаович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Гаджикыз

Отец ребёнка: Есенов Батырса Галаович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Батырса Галаович

Смерть
Неизвестно
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