Есенова (Тулатова) Хаджихан Сурхавона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Тулатов Сурхау
Дата рождения
Рождение ребёнка
01.01.1799
Отец ребёнка: Есенов Батырса Галаович
Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаликова Хаджикыз
Отец ребёнка: Есенов Батырса Галаович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Гаджикыз
Отец ребёнка: Есенов Батырса Галаович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно