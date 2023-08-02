Гутиева (Тулатова) Аминат (Минка)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тулатов Аслан-Мурза
Мать: Тулатова Пашахан
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гутиев Шамиль
Отец ребёнка: Гутиев Гуцыр Касполатович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гутиев Руслан
Отец ребёнка: Гутиев Гуцыр Касполатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно