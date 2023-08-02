Гутиева (Тулатова) Аминат (Минка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутиева (Тулатова) Аминат (Минка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тулатов Аслан-Мурза

Мать: Тулатова Пашахан

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гутиев Шамиль

Отец ребёнка: Гутиев Гуцыр Касполатович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гутиев Руслан

Отец ребёнка: Гутиев Гуцыр Касполатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутиев Гуцыр Касполатович

Смерть
Неизвестно
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