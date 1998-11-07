Лебедева (Терентьева) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1918
Дата смерти07.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1918
Рождение ребёнка
03.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
22.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1998