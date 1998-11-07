Лебедева (Терентьева) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Терентьева) Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.09.1918

Дата смерти

07.11.1998

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1918

Отец: Терентьев Иван Павлович

Мать: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
22.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Алексей Владимирович

Смерть
07.11.1998
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