Щелкова Ольга Н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелков Иван Иванович
Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щелков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно