Козловская (Сокол) Нина Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Сокол) Нина Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Адам

Рождение ребёнка
10.04.1956

Сын: Козловский Вячеслав Адамович

Отец ребёнка: Козловский Адам

Смерть
Неизвестно
Минск

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