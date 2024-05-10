Козловская (Сокол) Нина Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловский Адам
Рождение ребёнка
10.04.1956
Сын: Козловский Вячеслав Адамович
Отец ребёнка: Козловский Адам
Смерть
Неизвестно
Минск