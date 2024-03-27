Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эйдельман) Эстер Леонтьевна

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эйдельман) Лея Леонтьевна

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдельман Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Эйдельман Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Эйдельман Арон Леонтьевич

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Эйдельман Анчел Леонтьевич

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
?.06.1900

Дочь: (Эйдельман) Вера Леонтьеана

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
?.06.1900

Дочь: Ицкович (Эйдельман) Мира Леонтьевна

Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович

Смерть
1929
Причина смерти: DEAT

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