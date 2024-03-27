Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эйдельман) Эстер Леонтьевна
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эйдельман) Лея Леонтьевна
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Эйдельман Яков Леонтьевич
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
21.03.1888
Сын: Эйдельман Арон Леонтьевич
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
07.02.1890
Сын: Эйдельман Анчел Леонтьевич
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
?.06.1900
Дочь: (Эйдельман) Вера Леонтьеана
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
?.06.1900
Дочь: Ицкович (Эйдельман) Мира Леонтьевна
Отец ребёнка: Эйдельман Леонтий Маркович
Смерть
1929
Причина смерти: DEAT