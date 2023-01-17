Наджми (Нежметдинов) Кави Гибятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наджми (Нежметдинов) Кави Гибятович

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Место рождения

Красный Остров, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.12.1901

Дата смерти

24.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Остров, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.03.1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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