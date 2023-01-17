Наджми (Нежметдинов) Кави Гибятович
Место рождения
Дата рождения02.12.1901
Дата смерти24.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
24.03.1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)