Порохов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.07.1840 ст.
Дата смерти24.02.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1840 ст.
Отец: Владимир Степанович
Мать: не указана
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 165 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1840 год, Богословская Лаптевская церковь). Указана вотчина коллежского асессора Николая Васильевича Багракова).
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 344 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1865 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 23 об.
Рождение ребёнка
17.11.1866 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Порохова Евпраксия Васильевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 358 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1866 год: Богословская Лаптевская).
Рождение ребёнка
25.08.1876 ст.
Сын: Порохов Павел Александрович
Мать ребёнка: Порохова Евпраксия Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Сын: Порохов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Порохова Евпраксия Васильевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 313 об.
Смерть
24.02.1900
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 162 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1900 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 579 об. Причина смерти: «от давней простуды».