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Порохов Александр Владимирович

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Место рождения

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.07.1840 ст.

Дата смерти

24.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1840 ст.

Отец: Владимир Степанович

Мать: не указана

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 165 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1840 год, Богословская Лаптевская церковь). Указана вотчина коллежского асессора Николая Васильевича Багракова).
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Жена: Порохова Евпраксия Васильевна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 344 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1865 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 23 об.
Рождение ребёнка
17.11.1866 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Порохова Евпраксия Васильевна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 358 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1866 год: Богословская Лаптевская).
Рождение ребёнка
25.08.1876 ст.

Сын: Порохов Павел Александрович

Мать ребёнка: Порохова Евпраксия Васильевна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Сын: Порохов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Порохова Евпраксия Васильевна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 313 об.
Смерть
24.02.1900
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 162 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1900 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 579 об. Причина смерти: «от давней простуды».
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