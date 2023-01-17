Анфиса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1853
Сын: Стефан Автономов
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1857
Сын: Лаврентий Автономов
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Рождение ребёнка
17.01.1860
Сын: Антон Автономов
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Рождение ребёнка
07.07.1862
Дочь: Ефимия Автономова
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Рождение ребёнка
29.11.1866
Сын: Андрей Автономов
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Рождение ребёнка
04.04.1870
Сын: Георгий Автономов
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Рождение ребёнка
07.07.1871
Дочь: Ольга Автономова
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Рождение ребёнка
13.06.1873
Дочь: Акулина Автономова
Отец ребёнка: Автоном Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Автоном Харитонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно