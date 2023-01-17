Анфиса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфиса Петрова

Анфиса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1853

Сын: Стефан Автономов

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Лаврентий Автономов

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1860

Сын: Антон Автономов

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1862

Дочь: Ефимия Автономова

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1866

Сын: Андрей Автономов

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Георгий Автономов

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1871

Дочь: Ольга Автономова

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1873

Дочь: Акулина Автономова

Отец ребёнка: Автоном Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Автоном Харитонов

Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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