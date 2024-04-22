Екатерина Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Муж: Иван Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
21.01.1866 ст.
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
15.06.1868 ст.
Сын: Петр Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
08.12.1870 ст.
Дочь: Настасья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
28.11.1873 ст.
Сын: Николай Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно