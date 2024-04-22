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Екатерина Федорова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Муж: Иван Ильин (Ич)

Рождение ребёнка
21.01.1866 ст.

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1868 ст.

Сын: Петр Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)

Рождение ребёнка
08.12.1870 ст.

Дочь: Настасья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1873 ст.

Сын: Николай Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Ильин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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