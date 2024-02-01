Перепросов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1935
Дата смерти20.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1935
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: Балаева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Шергина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1964
Дочь: Иотко Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1967
Сын: Перепросов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепросов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1990