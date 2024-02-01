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Перепросов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1935

Дата смерти

20.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1935

Отец: Перепросов Николай Андреевич

Мать: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: Балаева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Шергина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1964

Дочь: Иотко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1967

Сын: Перепросов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепросов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепросова Мария Ивановна

Смерть
20.11.1990
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