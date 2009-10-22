Рузанов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1955
Дата смерти22.10.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955
Отец: Рузанов Иван Андреевич
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1978
Сын: Рузанов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Першина Ольга Ивановна
Смерть
22.10.2009