Рузанов Виктор Иванович 04.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРузанов Виктор Иванович

Рузанов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1955

Дата смерти

22.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955

Отец: Рузанов Иван Андреевич

Мать: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1978

Сын: Рузанов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Першина Ольга Ивановна

Смерть
22.10.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.