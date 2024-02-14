Понуров Николай Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понуров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 26.06.1939
Дочь: (Понурова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна
Смерть
05.12.1941