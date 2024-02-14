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Понуров Николай Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понуров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 26.06.1939

Дочь: (Понурова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна

Смерть
05.12.1941

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