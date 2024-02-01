Кротова Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1993

Отец: Кротов Сергей Константинович

Мать: Симачева Татьяна Михайловна

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