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Кротова Светлана Сергеевна
Кротова Светлана Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.1993
Пол
Женский
Отец
Кротов Сергей Константинович
1965 г.р.
Мать
Симачева Татьяна Михайловна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1993
Отец:
Кротов Сергей Константинович
Мать:
Симачева Татьяна Михайловна
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