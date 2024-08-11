Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Крюков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Крюков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Крюкова) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Крюков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Крюков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Крюков Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно