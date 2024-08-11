Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Крюков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Крюков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Крюков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Крюкова) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Крюков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Крюков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Крюков Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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