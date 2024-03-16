Ильин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куляшова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Маргарита Максимовна
Мать ребёнка: Куляшова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Куляшова Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно