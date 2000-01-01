Полесчиков Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полесчиков Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

18.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1941

Сын: Полесчиков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Полесчикова Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полесчиков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.12.1943
Дата призыва: __.07.1942 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 139 сд Дата выбытия: 18.12.1943 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Могилевская обл., Чау... Показать все
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