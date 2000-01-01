Полесчиков Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти18.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1941
Сын: Полесчиков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Полесчикова Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полесчиков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.12.1943
Дата призыва: __.07.1942 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 139 сд Дата выбытия: 18.12.1943 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Могилевская обл., Чау... Показать все