Степанида Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1820 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федулов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.01.1822 ст.

Сын: Игнатий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федулов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
13.10.1825 ст.

Сын: Артемий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федулов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федулов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федулов

Смерть
До 1850 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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