Степанида Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1820 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федулов
Раскольник
Рождение ребёнка
22.01.1822 ст.
Сын: Игнатий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федулов
Раскольник
Рождение ребёнка
13.10.1825 ст.
Сын: Артемий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федулов
Раскольник
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федулов
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Федулов
Смерть
До 1850 ст.