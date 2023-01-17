Мельник (Диминец) Мария Николаевна
Место рожденияМолдова
Дата рождения10.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдова
Бракосочетание
Между 1981 и 1988
Рождение ребёнка
19.02.1988
Дочь: Чечельницкая Олеся Анатольевна
Отец ребёнка: Мельник Анатолий Дмитриевич
Место жительства
С 1988
Рождение ребёнка
06.03.1991
Сын: Мельник Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Мельник Анатолий Дмитриевич