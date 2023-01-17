Мельник (Диминец) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Диминец) Мария Николаевна

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Место рождения

Молдова

Дата рождения

10.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдова
Бракосочетание
Между 1981 и 1988

Муж: Мельник Анатолий Дмитриевич

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.02.1988

Дочь: Чечельницкая Олеся Анатольевна

Отец ребёнка: Мельник Анатолий Дмитриевич

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1988
Рождение ребёнка
06.03.1991

Сын: Мельник Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Мельник Анатолий Дмитриевич

Зеленодольск, Дніпропетровська область
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