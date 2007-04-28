Ряховский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1947
Дата смерти28.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1970
Рождение ребёнка
09.01.1971
Дочь: Мошник Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Ряховская Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
03.05.1976
Дочь: Маркина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ряховская Валентина Николаевна
Смерть
28.04.2007