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Ряховский Алексей Иванович

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Место рождения

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.03.1947

Дата смерти

28.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.04.1970

Жена: Ряховская Валентина Николаевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1971

Дочь: Мошник Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Ряховская Валентина Николаевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1976

Дочь: Маркина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ряховская Валентина Николаевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
28.04.2007
Фрязино, Фрязино, Московская область
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